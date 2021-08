Meteen basisplaats voor Boadu bij competitiestart AS Monaco

Daarmee openen Monaco en Nantes het nieuwe seizoen in de Ligue 1. Boadu rondde afgelopen woensdag zijn toptransfer naar Zuidoost-Frankrijk af. AZ ontving een bedrag van rond de zeventien miljoen euro voor de twintigjarige aanvaller. Boadu moet tegen laagvlieger Nantes samen met collega-spits voor de dreiging voorin gaan zorgen.

Boadu is dit seizoen een van de vele Nederlanders in de Ligue 1. Zo treft hij tegen Paris Saint-Germain landgenoten Georginio Wijnaldum en Xavi Simons, terwijl Justin Kluivert, Calvin Stengs en Pablo Rosario bij OGC Nice de Nederlandse enclave vormen. Ook Sven Botman (Lille), Marco Bizot (Stade Brest) en Kaj Sierhuis (Stade Reims) komen dit seizoen uit in de Franse topcompetitie.