Miedema en Van de Donk helpen Arsenal aan zege, City ook op negen punten

Arsenal won eerder dit seizoen al met 2-1 van West Ham United (goal Jill Roord) en 0-1 bij Manchester United (goal Daniëlle van de Donk), terwijl in de zestiende finales van de Women's Champions League overtuigend werd afgerekend met Fiorentina: 0-4 en 2-0 winst. Vivianne Miedema scoorde in allebei die wedstrijden. De topscorer aller tijden van Oranje maakte vanmiddag dus ook haar eerste goal van dit seizoen in de competitie, waarin ze vorig seizoen topscorer en beste speelster was.



De Schotse captain Kim Little opende al na negen minuten de score namens Arsenal, waarna Miedema in de 39ste minuut de voorsprong verdubbelde na een goede pass van Jordan Nobbs. Miedema gaf tien minuten na rust ook nog de assist bij de 3-0 van Daniëlle van de Donk, die twee weken geleden de matchwinner was in de uitwedstrijd bij Manchester United. Engels internationals Jordan Nobbs, terug na een zware knieblessure, maakte er in de 70ste minuut ook nog 4-0 van. Jill Roord viel kort daarna in voor Leah Williamson.