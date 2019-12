Miedema niet te stoppen bij Arsenal: zes goals en vier assists

Vorig seizoen scoorde Miedema al 31 keer in 28 duels in alle competities. Nu staat de 23-jarige spits uit Hoogeveen alweer op 22 goals in 13 wedstrijden. In de Champions League scoorde ze dit seizoen al tien keer in vier wedstrijden. In maart speelt Arsenal in de kwartfinale tegen Paris Saint-Germain. In de FA Women's Super League heeft Miedema nu negen goals en zeven assists achter haar naam staan, meer dan iedere andere speler in de Engelse vrouwencompetitie.