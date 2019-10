Miedema schittert met vier goals namens Arsenal in Praag

Eerder vanavond verloor het vrouwenteam van FC Twente in de achtste finales van de Champions League nog met 6-0 bij VfL Wolfsburg, de kampioen van Duitsland. Dominique Bloodworth scoorde twee keer in die wedstrijd, maar doelpuntenmachine Miedema (23) bleek weer eens baas boven baas.



Miedema opende de score in de Eden Arena in de 24ste minuut. Twee minuten later maakte de topscorer aller tijden van Oranje er ook meteen 0-2 van. Met goals in de 39ste en 52ste minuut tilde Miedema de stand zelfs naar 0-4. Arsenal-captain Kim Little tilde de stand in de 58ste minuut met een rake strafschop naar 0-5, waarna Katerina Svitkova en Mia Persson de nederlaag in de laatste tien minuten nog een stuk draaglijker maakten namens de Tsjechische kampioen: 2-5. Op donderdag 31 oktober volgt nog de return in Borehamwood, waar het vrouwenteam van Arsenal haar thuiswedstrijden afwerkt.