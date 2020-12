Milan-spits Rafael Leão maakt snelste goal ooit in Europese topcompetitie

Het record in de Serie A stond sinds 2001 op naam van Paolo Poggi, die na 8.1 seconden scoorde namens Piacenza tegen Fiorentina.



Shane Long maakte de snelste goal ooit in de Premier League. Op 23 april 2019 scoorde de Ierse aanvaller na 7.69 seconden namens Southampton tegen Watford.



Het record in La Liga staat op naam van Joseba Llorenta, die in 2008 na 7.22 seconden scoorde namens Real Valladolid tegen Real Sociedad.



In Frankrijk staat het record al sinds 1992 op naam van Michel Rio, die 8 seconden nodig had om te scoren namens SM Caen tegen AS Cannes.



Het snelste doelpunt in de eredivisie dateert van 37 jaar geleden. Koos Waslander scoorde namens NAC Breda in het seizoen 1981/1982 na 8 seconden tegen PEC Zwolle.



Het wereldrecord staat sinds 2017 op naam van Gavin Stokes, die na 2.1 seconden scoorde namens Maryhill tegen Clydebank op een lager niveau in Schotland. Zijn goal is door Guinness World Records erkend als snelste ooit.