Minuut stilte dit weekend in Bundesliga en La Liga voor Maradona

Maradona overleed woensdag op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand. De Argentijn speelde in Europa voor de Spaanse clubs FC Barcelona en Sevilla en in Italië voor Napoli. Hij bezorgde de club uit Napels twee landstitels.

Barcelona, de ploeg van trainer Ronald Koeman, speelt zondag in Camp Nou tegen Osasuna. De vlaggen bij het stadion van de Catalanen hangen halfstok. Dat gebeurde donderdag ook met alle vlagen bij het hoofdkantoor van de mondiale federatie FIFA in Zürich. Sevilla hield donderdag voorafgaand aan de training een minuut stilte.



De UEFA besloot woensdag, kort nadat bekend was geworden dat Maradona was overleden, om bij alle wedstrijden in de Champions League en Europa League een minuut stilte te houden voor Maradona. De spelers van Ajax droegen woensdag tegen FC Midtjylland (3-1) tevens rouwbanden.