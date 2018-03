Minuut stilte en rouwbanden na dood Astori

Astori, aanvoerder van Fiorentina, overleed in de nacht van zaterdag op zondag in zijn slaap. Dat gebeurde in een hotel in Udine, waar de selectie van Fiorentina verbleef ter voorbereiding op de competitiewedstrijd tegen Udinese. Het vrouwenteam voor speelsters tot negentien jaar speelde zondag tegen Noorwegen al met rouwbanden om. De nationale vrouwenploeg volgt dat voorbeeld maandag in de ontmoeting met Finland. De vlaggen bij het hoofdkantoor van de Italiaanse voetbalbond hangen halfstok.

Ook bij de wedstrijden in de Champions League en Europa League is er deze week een minuut stilte, zei de UEFA.

In Italië liet de openbare aanklager weten een onderzoek in te stellen naar de dood van Astori. Hij voegde er aan toe dat dit in vergelijkbare gevallen altijd gebeurt en dat er geen reden is aan te nemen dat er een misdrijf in het spel is.