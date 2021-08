Mitchell van Bergen stapte meteen op Messi af: ‘Ik vroeg om zijn shirt, maar hij wilde het zelf houden’

België rouwt om overlijden voet­balicoon Wilfried Van Moer (76)

24 augustus De Belgische oud-international Wilfried Van Moer is op 76-jarige leeftijd overleden. Hij werd getroffen door een hersenbloeding en overleed in het ziekenhuis van Leuven. Van Moer wordt gezien als één van de beste spelers in de Belgische voetbalhistorie.