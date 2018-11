Mkhitaryan voorkomt zeldzame nederlaag Arsenal

Arsenal verloor de eerste twee competitiewedstrijden van het seizoen in de Premier League van Manchester City (0-2) en Chelsea (3-2), maar na die valse start richtte de ploeg van coach Unai Emery zich fantastisch op. In zowel de Engelse competitie als de Europa League werd er vervolgens geen wedstrijd meer verloren.



Lange tijd leek daar vandaag verandering in te komen. Ivan Cavaleiro, een van de negen Portugezen in het team van de Portugese coach Nuno Espírito Santo, opende in de dertiende minuut de score namens de bezoekers uit Wolverhampton. Die 0-1 stand bleef behouden tot de 86ste minuut toen invaller Henrikh Mkhitaryan op aangeven van Aaron Ramsey een puntendeling bewerkstelligde.



Even leken de Wolves er alsnog met de winst vandoor te gaan. Morgan Gibbs-White trof in extremis de lat.