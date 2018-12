Modric draagt Gouden Bal ook op aan Sneijder

Beste speler, mooiste goal Icardi valt in de prijzen bij gala in Milaan

7:43 Inter-aanvoerder Mauro Icardi is gisteravond bij een voetbalgala in Milaan verkozen tot beste speler van 2018 in Italië. De 25-jarige Argentijnse aanvaller is de eerste niet-speler van Juventus die de prijs ontvangt sinds Zlatan Ibrahimovic in 2011 als speler van AC Milan.