Mohamed Salah leidt Liverpool naar zege op Manchester City in verhitte kraker

,,On the edge”, noemde Roy Keane in de studio van Sky Sports in de pauze de ontmoeting tussen Liverpool en Manchester City op Anfield. Het vuur moest toen nog ontstoken worden, maar de Ier voelde de spanningen scherp aan. Jürgen Klopp ging zodanig door het lint, dat de coach rood kreeg. Op het veld vlogen de vonken ervan af. Met deze passie als brandstof versloegen de Reds de titelfavoriet op wilskracht (1-0).

Klopp, al gedwongen tot aanpassingen door blessures, raakte voor de aftrap Ibrahima Konaté kwijt. Hierdoor schoof Joe Gomez door naar het centrum, naast Van Dijk, en kreeg James Milner de opdracht om rechtsback te spelen. De 36-jarige Engelsman komt niet vaak in actie, maar toonde aan nog mee te kunnen op topniveau. Phil Foden, tegen Manchester United (6-3) goed voor een hattrick, kwam door hem nauwelijks in zijn spel.

Zijn handelsmerk, een strakke diagonale pass naar de rechterflank, haalde hij veelvuldig uit de kast. Milner, Harvey Elliott én Mohamed Salah stonden aan die kant klaar om de bal met een soepele voetbeweging op te vangen. Al het venijn van Liverpool kwam van de Egyptische aanvaller, die midweeks als invaller tegen Rangers FC in de Champions League (7-1) in zes minuten drie goals maakte.

Salah, met een diepe bal weggestuurd, bracht de supporters op Anfield kort na de rust bijna in extase. Ederson kon zijn inzet met de binnenkant van zijn schoen met de vingertoppen net over de achterlijn tikken. Vrijwel direct daarna leek Foden de Citizens op voorsprong te zetten. Arbiter Anthony Taylor, door de VAR naar de zijlijn geroepen, keurde de treffer af. Haaland trok tijdens voorbereiding Fabinho naar de grond.

De spits kwam na ruim een uur zelf weer aan bod. Opnieuw keerde Alisson zijn doelpoging. Manchester City voerde de druk steeds meer op, waardoor Liverpool zich moest richten op verdedigen. Alleen in de counter, met Salah als doelwit, konden de Reds af en toe uitbreken. Deze strategie betaalde zich uit. Alisson ving een vrije trap van De Bruyne en trapte richting Salah. João Cancelo, in zijn rug, tastte mis, waarna de kleine dribbelaar raak schoot (1-0).

Het resterende deel van de wedstrijd ontaarde in opstootjes, harde overtredingen en veel emoties in de dug-out. Klopp, woedend over een onbestrafte overtreding op Salah, kreeg een rode kaart. In het tumult voorkwam Van Dijk, in topvorm na enkele mindere weken, met zijn hoofd dat Haaland gelijk kon maken. Manchester City, waarbij Nathan Aké een sterk indruk maakte, kwam niet door de rode muur heen.