Mönchengladbach verrast met koppositie in razendspannende Bundesliga

Oud-voetballer Effenberg terug als manager Uerdingen

14:05 Als voetballer was hij spraakmakend, als trainer mislukte hij bij Paderborn. Stefan Effenberg begint nu aan een derde leven in het voetbal als manager van KFC Uerdingen. De oud-international, met Bayern München winnaar van de Champions League in 2001, kan meteen aan de bak. Hij moet een trainer vinden voor de club die op het derde niveau uitkomt in Duitsland.