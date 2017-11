Montpellier houdt Depay en Lyon van scoren af

Oud-Ajacied Bertrand Traoré mocht na een uur invallen bij Lyon, dat door het puntenverlies een winstreeks van zes wedstrijden (inclusief Europa League) ziet eindigen.



Het meest opvallende moment kwam niet eens van op het veld. Supporters van Lyon eerden aanvoerder Nabil Fekir door in grote getale shirtjes te laten zien. De fans refereerden aan het moment twee weken geleden, toen Fekir zijn shirt liet zien aan het boze thuispubliek van rivaal AS Saint-Étienne. De supporters kwamen vervolgens met groepen het veld op, waarna het duel een tijdje werd gestaakt.



Door het puntenverlies is het mogelijk dat Lyon de derde plaats later op de avond nog moet afstaan aan Olympique Marseille. Marseille gaat om 21.00 uur op bezoek bij Bordeaux en wipt bij winst over Lyon op de ranglijst. Paris Saint-Germain blijft onbedreigd koploper in de Ligue 1. De sterrenbrigade uit de Franse hoofdstad voert de ranglijst aan met 35 punten, terwijl Lyon door het gelijkspel op 26 punten komt. PSG won zaterdag al met 4-1 van Nantes. Titelhouder AS Monaco speelde vrijdag met 1-1 gelijk bij Amiens en staat op de tweede plek, zes punten achter de Parijzenaars.