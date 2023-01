Mooi gebaar: spelers Bristol Rovers zijn solidair met zieke ploeggenoot en scheren hoofd kaal

Inter met invaller Denzel Dumfries nipt langs Hellas Verona, AC Milan speelt gelijk

Internazionale heeft in de Italiaanse voetbalcompetitie een kleine zege behaald op Hellas Verona. Het elftal van trainer Simone Inzaghi won in eigen stadion met 1-0. Oranje-international Denzel Dumfries kwam in de 77ste minuut als invaller in het veld, Stefan de Vrij bleef op de bank zitten.

14 januari