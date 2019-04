Moura met hattrick grote man bij ruime zege Spurs op Huddersfield

Al binnen het half uur was duidelijk dat de punten vanmiddag in het noorden van Londen zouden blijven. Eerst was het middenvelder Victor Wanyama die het eindstation was van een goed uitgespeele aanval. De Keniaan ontdeed zich met een simpel tikje van Terence Kongolo, omspeelde doelman Ben Hamer en tikte binnen. Nog geen drie minuten later besliste Lucas Moura het duel al in een vroeg stadium in het voordeel van de Spurs. Met rechts knalde de Braziliaan laag raak in de verre hoek.



Na de tweede treffer wist de thuisploeg ook dat het wel gedaan was en nam het wat gas terug, wellicht enigszins met het oog op de belangrijke Champions League-ontmoeting met Manchester City van aankomende woensdag. Daardoor nam ook de slordigheid ietwat toe en naar het einde toe eveneens de dreiging van The Terriers, maar het was toch het thuispubliek dat in de slotfase nog twee keer mocht juichen. Moura maakte met twee late treffers zijn hattrick compleet.



Tottenham kon deze ruime overwinning goed gebruiken in de strijd om de Champions League-plekken. Het heeft daarin nu weer wat ademruimte, want het gat met nummer 5 Arsenal is vergroot naar vier punten. The Gunners spelen maandag pas. Nummer 6 Manchester United gaat vanmiddag in het westen van Londen op bezoek bij West Ham en Chelsea reist morgen af naar Liverpool.