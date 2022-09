Mourinho gaat spelers adviseren zich te laten vallen voor penalty: ‘Dan gedragen we ons maar als clowns’

José Mourinho gaat de spelers van AS Roma adviseren om zich direct te laten vallen als ze in het strafschopgebied worden aangetikt of vastgepakt. Volgens de Portugees is dat blijkbaar de enige manier om in de Serie A een strafschop te verdienen.

Mourinho werd zondag tijdens de verloren thuiswedstrijd tegen Atalanta (0-1) kort na rust met rood naar de tribune gestuurd, omdat hij woedend reageerde toen Roma geen strafschop kreeg. De 59-jarige Portugees kwam met wilde armgebaren het veld in rennen om zijn onvrede te laten blijken.

Lees ook Play Napoli koploper op doelsaldo na zege bij AC Milan, Atalanta wint bij Roma

Scheidsrechter Daniele Chiffi was daar niet van gediend en trok rood. Vlak daarvoor had Chiffi niet ingegrepen toen Roma-speler Nicolò Zaniolo in het zestienmetergebied onderuit was gegaan bij een duel met Caleb Okoli. Zaniolo liep nog even door nadat hij was aangetikt en liet zich daarna vallen. Even later gebeurde dat nog een keer toen Zaniolo en Okoli elkaar vasthielden, maar weer liet de scheidsrechter doorspelen.

,,Ik heb na de wedstrijd geprobeerd met Chiffi te praten”, zei Mourinho. ,,Als een scheidsrechter me vertelt dat het nooit een penalty kan zijn als een speler niet valt, dan ga ik tegen mijn spelers zeggen dat ze voortaan moeten vallen. Chiffi gaf me geen duidelijk antwoord op de vraag waarom het geen penalty was. Hij zei alleen dat het een verschil in interpretatie was.”

,,Voor mij is er geen interpretatie: het was gewoon een strafschop. De scheidsrechter kan nog steeds een penalty geven als de speler eerst probeert door te gaan. Ik wil de best mogelijke trainer zijn. Maar als we ons als clowns moeten gaan gedragen en net moeten doen alsof we in het zwembad zijn om een penalty te krijgen, dan ga ik de training daarop aanpassen.”

Bekijk de samenvatting van AS Roma - Atalanta.