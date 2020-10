Mourinho geduldig met Bale: ‘Gareth is niet meer dezelfde voetballer’

,,Hij heeft nog geen minuut van de trainingen gemist en is eindelijk ook blessurevrij, maar 90 minuten voluit gaan is nog te veel gevraagd”, vervolgde de coach in aanloop naar de wedstrijd in de Premier League tegen Brighton & Hove Albion. ,,Hij verbetert en hopelijk komt hij snel op een hoger niveau.”



De Portugees luwde wel de verwachtingen omtrent zijn aanwinst, die destijds langs de flanken wervelde en veelvuldig scoorde. De razendsnelle Bale verdiende er een transfer mee naar Real Madrid en was even de duurste speler ter wereld. ,,Zeven jaar is een lange tijd, dus Gareth is niet meer dezelfde voetballer. Niet beter of slechter, maar anders. Spelers veranderen in de loop der jaren; ze proberen andere kwaliteiten en verantwoordelijkheden te ontdekken die passen in het tactische systeem van hun teams”, aldus Mourinho.