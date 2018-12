Mourinho haalt weer uit naar spelers: We missen gekke honden die bal opvreten

Juve veroor­deelt kwetsende tekst op elektrici­teits­huis­je in Florence

1 december De clubleiding van Juventus is boos vanwege een beledigende tekst op een elektriciteitshuisje in de buurt van het stadion van Fiorentina. ,,Onaanvaardbaar, triest, moreel schadelijk en schandalig'', zo noemt technisch directeur Pavel Nedved het. ,,Het is niet alleen een probleem in Florence, maar in alle stadions in Italië.''