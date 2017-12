Mourinho: Van Dijk niet beter dan Maldini of Ferdinand

Liverpool legde donderdag 75 miljoen pond neer voor de Nederlandse verdediger. ,,Als iemand hier iets over moet zeggen, is hij het. Ik zou hem vragen naar zijn opmerkingen van een jaar geleden'', zei Mourinho, trainer van Manchester United over zijn collega. ,,Virgil van Dijk is nu de duurste verdediger. Maar is hij beter dan Paolo Maldini, Giuseppe Bergomi en Rio Ferdinand waren? Dat kun je niet zeggen. Zo werkt de markt nu eenmaal. En dan kies je om te betalen of om dat niet te doen.''