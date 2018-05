Mourinho wil Blind niet kwijt: Hij maakt deel uit van mijn plannen

Blind (28) kwam dit seizoen in de Premier League slechts zes keer in actie. De oud-Ajacied speelde in augustus drie hele wedstrijden, maar kwam sindsdien alleen nog drie keer kort als invaller in het veld. ManUnited besloot desondanks de optie in het aflopende contract van de multifunctionele Nederlander te lichten, waardoor Blind tot medio 2019 vastligt op Old Trafford.