Moyes begint met nederlaag aan zware klus bij West Ham United

Will Hughes bracht de thuisploeg al na elf minuten op voorsprong op Vicarage Road in het noorden van Londen. Halverwege de tweede helft verdubbelde de Braziliaanse aanvaller Richarlison de voorsprong voor The Hornets. Het was voor Richarlison, die afgelopen zomer lange tijd naar Ajax leek te verkassen, alweer zijn vijfde treffer in de Premier League. Bij Watford maakte Marvin Zeegelaar als basiskracht zijn debuut in de Engelse topcompetitie. De Amsterdamse linksback verhuisde afgelopen zomer van Sporting Portugal naar Watford. Daryl Janmaat behoorde niet tot de selectie van de winnende ploeg.