‘Mr. Champions League’ Cristiano Ronaldo: Wat een magische avond

,,Dit is de Champions League, daarin breng je altijd iets extra's. We hebben nog niets gewonnen, maar dit geeft wel een gevoel van trots en een enorme boost voor het vertrouwen. We hebben het als team gedaan. Wat een magische avond.”



,,Atlético Madrid heeft een geweldige ploeg, maar wij ook en we verdienden om door te gaan", zei Ronaldo voordat hij de catacomben opzocht.



Verdediger Leonardo Bonucci benadrukte dat Juventus nooit moet worden afgeschreven. ,,Heel wat mensen waren klaar om onze uitschakeling te vieren. Het spijt me voor hen’', zei de Italiaan op cynische toon. ,,Juventus reageert altijd op het veld. We toonden de juiste mentaliteit voor in de Champions League, we mogen trots op onszelf zijn.’’