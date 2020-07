Mulder en Van der Hoorn zetten eerste stapje richting Premier League

Bij Swansea stonden keeper Erwin Mulder én verdediger Mike van der Hoorn in de basis. Zij zagen in de tweede helft hoe ploeggenoot André Ayew een penalty verprutste en Brentford-verdediger Rico Henry een paar minuten later direct rood kreeg. Het leek op 0-0 te gaan eindigen, maar in de slotfase maakte Ayew zijn fout goed door de 1-0 schitterend en hard in de kruising te schieten. Dat was ook de eindstand.