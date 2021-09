‘Muurligger’ Messi helpt PSG met schitterende treffer langs Manchester City

Door Mikos Gouka



Tussen al het geweld aan wereldsterren in het Parc des Princes had Idrissa Gana Gueye natuurlijk een beetje moeten wegvallen. Eigenlijk in het niets moeten verdwijnen tussen zijn wereldberoemde medespelers Messi, Neymar en Mbappé en de Manchester City-vedetten Kevin De Bruyne, Jack Grealish en Bernardo Silva.



Maar de 32-jarige Senegalees greep zowaar de hoofdrol in de spetterende eerste helft in de Franse hoofdstad. Gueye, die vorig seizoen in de halve finale tegen City in Parijs met een rode kaart het veld af moest, gaf zichzelf en PSG één dag na zijn verjaardag een schitterend cadeau.

Na zeven minuten joeg hij de bal namens de Franse topclub in de bovenhoek. Die vroege voorsprong zette de spotlights op de doorgaans in stilte zijn werk uitvoerende international van Senegal. Oké, het is pas de groepsfase en normaal gesproken overleven PSG en Manchester City die fase met speels gemak. Maar de Fransen kwamen eerder deze maand lijkbleek terug van een bezoek aan Club Brugge waar de onvermoeibare Belgen aantoonden dat de steenrijke tegenstander nog wel wat tekortkomingen vertoonde.

Zwakke plekken

Manchester City kende die zwakke plekken uiteraard ook, maar Raheem Sterling en Bernardo Silva raakten voor rust allebei de lat in een poging snel de gelijkmaker te forceren. Na de pauze schoot Kevin De Bruyne oog in oog met keeper Donnarumma. PSG overleefde in eigen huis meer hachelijke momenten, maar het was toch vooral Manchester City dat halverwege de wedstrijd opgelucht het kleedlokaal mocht opzoeken.

Dat had alles te maken met een fel duel tussen De Bruyne en Gueye waarbij de Belg zijn noppen vol op het scheenbeen van de kleine Afrikaan plantte. Dat daarbij - naar alle waarschijnlijkheid - geen opzet in het spel leek is lang niet altijd een criterium, maar het moet de reden zijn geweest waarom de Spaanse arbiter Carlos del Cerro Grande besloot slechts een gele kaart te tonen aan de Rode Duivel. Anders was niet te verklaren waarom de Belg mocht blijven staan in de kraker in Parijs.

Het was voor City in elk geval een enorme meevaller, want De Bruyne is en blijft de strateeg van de Engelse topclub. Beide formaties hebben ook dit seizoen de Champions League weer tot hoofddoel verklaard. In deze fase gebeurt dat in elk geval nog zonder Nederlandse inbreng. Nathan Aké zat bij City op de bank en Georginio Wijnaldum kreeg geen basisplek bij PSG, al viel de Rotterdammer diep in de tweede helft nog wel in.

Muurligger

De twee clubs, dé big spenders in Europa, hebben ook nogal wat te kiezen natuurlijk met van kwaliteit én kwantiteit overstromende selecties. Manchester City is voetballend op dit moment wel iets verder dan PSG, maar het lukte de formatie van manager Pep Guardiola niet omdat verschil ook in doelpunten uit te drukken. PSG hoopte op een bevlieging van Messi, Neymar of Mbappé om de wedstrijd te beslissen. En dat moment kwam er.

En hoe. De Argentijn had tegen City zijn eerste briljante moment in Franse dienst. Zijn vloeiende combinatie met Mbappé lijkt een voorproefje voor veel meer moois dit seizoen in de Franse hoofdstad. De Argentijnse superster schoot met links schitterend de 2-0 achter keeper Ederson en liet het Parc des Princes ontploffen van vreugde. De Argentijn was in de blessuretijd ook niet te beroerd om, tot hilariteit van veel voetbalvolgers, als muurligger te fungeren

Voormalig leermester Pep Guardiola boog ondertussen het hoofd. Sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, de steenrijke eigenaar van de club, zal het hebben gezien als het eerste stapje dit seizoen naar de definitieve verovering van het miljoenenbal door PSG.

