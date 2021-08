Na Barça laat ook Real Madrid punten liggen met doelpuntrijk gelijkspel bij Levante

Real Madrid kende een droomstart dankzij Karim Benzema, die in kansrijke positie de bal afgaf op Gareth Bale. De Welshman hoefde hem alleen nog maar binnen te tikken. Na de rust nam Levante via Roger en José Campaña de voorsprong. Na de 3-2 van Robert Pier via een vrije trap was het Vincícius Júnior die met zijn tweede treffer Real redde van een afgang. Uit een vrijwel onmogelijke hoek aan de linkerkant kreeg de Braziliaan de bal in het doel.



Levante eindigde nog met tien man. Doelman Aitor Fernández maakte ver uit zijn strafschopgebied hands bij een doorbraak van Real en moest van het veld. Met verdediger Ruben Vezo als keeper trok Levante het gelijkspel over de streep.