Na Barça laat ook Real punten liggen in doelpuntrijk duel bij Levante

VideoNa FC Barcelona heeft ook Real Madrid al in de tweede speelronde van La Liga punten laten liggen. In een spectaculair en doelpuntrijk duel bleef de Koninklijke op 3-3 steken bij reuzendoder Levante.

Real kende een droomstart dankzij Karim Benzema, die in kansrijke positie de bal afgaf op Gareth Bale. De Welshman hoefde hem alleen nog maar binnen te tikken. Na de rust nam Levante via Roger en José Campaña de voorsprong. Na de 3-2 van Robert Pier via een vrije trap was het Vincícius Júnior die met zijn tweede treffer Real redde van een afgang. Uit een vrijwel onmogelijke hoek aan de linkerkant kreeg de Braziliaan de bal in het doel.

Levante eindigde nog met tien man. Doelman Aitor Fernández maakte ver uit zijn strafschopgebied hands bij een doorbraak van Real en moest van het veld. Met verdediger Ruben Vezo als keeper trok Levante het gelijkspel over de streep.

Alleen Atlético Madrid is nog zonder puntenverlies in La Liga. De formatie van de Argentijnse trainer Diego Simeone versloeg op eigen veld Elce, 1-0. Atlético is de titelverdediger in LaLiga.

De thuisclub kwam in de 38ste minuut op voorsprong door Ángel Correa. De Argentijn schoot fraai met het buitenkantje raak, nadat doelman Kiko Casilla de bal volledig had gemist. Correa scoorde vorige week al twee keer in het gewonnen duel met Celta de Vigo (2-1).

Luis Suárez, oud-speler van onder meer Ajax en FC Groningen, viel na ongeveer een uur in bij Atlético Madrid.

Barcelona verspeelde zaterdag de eerste punten door gelijk te spelen bij Athletic Club.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © EPA