Na Bilbao ook Dublin géén EK-speelstad meer: goed nieuws voor Londen en Sint-Petersburg

De Spaanse stad Sevilla vervangt Bilbao als speelstad van het EK voetbal. Dublin valt af, waardoor het EK nu in elf landen wordt gespeeld. Het bestuur van de Europese voetbalbond UEFA besloot de vier wedstrijden die in de Ierse hoofdstad gespeeld zouden worden te verplaatsen naar Sint-Petersburg en Londen.

De Russische stad huisvest nu drie extra wedstrijden en in totaal zeven. Londen krijgt er één duel bij en komt op acht EK-duels, waaronder de halve finales en de finale. Vier wedstrijden van het EK worden gespeeld in Amsterdam. De KNVB hoopt minimaal 12.000 toeschouwers te kunnen ontvangen in de Johan Cruijff ArenA.

De UEFA wilde begin deze maand van de beoogde twaalf gastlanden horen hoeveel toeschouwers ze komende zomer naar verwachting kunnen ontvangen in hun stadions. Acht van de twaalf, waaronder Nederland met Amsterdam, dienden voor de deadline hun plannen in. Rome, dat op 11 juni de openingswedstrijd van het EK huisvest, maakte enkele dagen na de deadline ook bekend dat ongeveer een kwart van het Stadio Olimpico gevuld mag worden. München kreeg vlak voor de UEFA-vergadering van vrijdag van de deelstaat Beieren te horen dat het minimaal 14.500 voetbalfans mag ontvangen in de Allianz Arena.

Quote Ik ben erg blij dat we toeschou­wers kunnen verwelko­men bij alle wedstrij­den Aleksander Ceferin, Voorzitter UEFA

Bilbao en Dublin konden de benodigde garanties niet geven aan de UEFA. De Spaanse bond vond een alternatief in eigen land. Het La Cartuja-stadion in Sevilla neemt de drie groepswedstrijden van Spanje in poule E en een duel uit de achtste finales over van Bilbao. Het stadion biedt normaal gesproken plaats aan 60.000 toeschouwers, bij het EK mag zo’n 30 procent van de capaciteit worden gebruikt.

De drie andere duels uit groep E zouden in Dublin worden gespeeld, maar die gaan nu naar Sint-Petersburg. Ierland wist zich niet te kwalificeren voor het EK en de autoriteiten wilden vanwege de situatie met het coronavirus niet de garantie geven dat er toeschouwers naar binnen zouden kunnen. Dublin zou ook één wedstrijd uit de achtste finales huisvesten, dat duel wordt nu op Wembley in Londen gespeeld.

,,We hebben ijverig samengewerkt met de nationale bonden en lokale autoriteiten om een veilige en feestelijke omgeving te garanderen bij de wedstrijden”, zei UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. ,,Ik ben erg blij dat we toeschouwers kunnen verwelkomen bij alle wedstrijden, om het voetbal in het hele continent te vieren.”

