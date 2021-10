Na een lange winterdepressie breekt de zon door bij Newcastle: ‘In 2025 winnen we de CL, mét Mbappé’

Samenvatting Ronald Koeman na zege op Valencia beter dan Johan Cruijff als Barça-coach: ‘Te vroeg voor conclusies’

10:24 Ronald Koeman kan voorlopig weer even opgelucht ademhalen. Met de zege op zijn oude club Valencia (3-1) is Koeman nu de beste Nederlandse FC Barcelona-trainer ooit in La Liga als het gaat om het puntengemiddelde.