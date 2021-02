Na Ramos en Marcelo haakt ook Carvajal weer geblesseerd af bij Real Madrid

Samenvatting Everton na spektakel­stuk tegen Spurs naar kwartfina­les FA Cup

11 februari In een spektakelstuk zonder weerga heeft Everton de kwartfinales van de FA Cup bereikt. Het werd na negen goals tegen Tottenham Hotspur 5-4. Manchester City boekte eerder op de avond alweer de vijftiende opeenvolgende zege, een record voor een ploeg die uitkomt op het hoogste niveau in Engeland, en legde Swansea met 1-3 over de knie.