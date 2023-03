Na schorsing Gary Lineker kan voorzichtig worden gevreesd voor einde van het legendarische ‘Match of the Day’

Jean-Paul Boëtius terug na teelbalkan­ker: ‘Sébastien Haller en ik omhelsden elkaar wel toen we elkaar zagen’

In Berlijn knokt Jean-Paul Boëtius (28) met Hertha BSC tegen degradatie. De Rotterdammer overwon eerder teelbalkanker, al ziet hij dat zelf niet bepaald als een heroïsche prestatie. ,,Sébastien Haller en ik omhelsden elkaar wel toen we elkaar zagen.” Een interview over Feyenoord zijn trainer Sandro Schwarz en zijn ziekte. ,,De dood van mijn hond Koda deed me meer.”