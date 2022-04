Na VVCS wil ook Duitse voetbalbond hulp voor families overleden gastarbeiders

Incident met twaalf Bay­ern-spe­lers op veld krijgt geen staartje: overwin­ning blijft staan

De uitslag van de wedstrijd van de wedstrijd tussen SC Freiburg en Bayern München blijft ook na protest van de thuisclub staan. Bayern won zaterdag in Freiburg met 4-1, maar stond in de slotfase even met twaalf spelers in het veld.

