Nagelsmann: Waar was de videoarbiter?

Al na de eerste avond van het nieuwe seizoen in de Bundesliga staat de videoarbitrage in Duitsland weer ter discussie.

Scheidsrechter Bastian Dankert wees in de slotfase van de openingswedstrijd tussen Bayern München en TSG Hoffenheim bij een stand van 1-1 naar de stip, nadat Franck Ribéry zich in het zestienmetergebied wel heel makkelijk over de voorlangs glijdende Havard Nordtveit had laten vallen. Dankert weigerde de videoarbiter in te schakelen, maar liep kort daarna wel naar de tv-monitor langs het veld toen Robert Lewandowski de strafschop had gemist.

,,Waar was de videoarbiter?'', zo vroeg trainer Julian Nagelsmann van Hoffenheim zich openlijk af. ,,Als je dit een penalty vindt, kan iedereen voortaan omhoog springen en zeggen dat je niet verder kon lopen. En wie beoordeelt dat dan? De videoscheidsrechter? Waar was hij? Het leek wel of hij niet aanwezig was op een cruciaal moment.''

Dankert raadpleegde in de slotfase twee keer de beelden. Eerst toen Lewandowski de strafschop miste, maar Arjen Robben in de rebound alsnog toesloeg. Uit de beelden bleek dat Robben te vroeg was komen inlopen. De strafschop mocht over en bij zijn tweede poging was Lewandowski wel trefzeker (2-1). ,,Waarom kunnen ze zulke beslissingen niet gewoon in de regiekamer in Keulen nemen? Nu moest die arme scheidsrechter naar de kant rennen en voor het oog van 77.000 toeschouwers de beelden terugkijken'', aldus Nagelsmann.

Volledig scherm Julian Nagelsmann. © Getty Images Dankert keurde even later een doelpunt van Thomas Müller af, nadat hij op de beelden had gezien dat de Duitser de bal met zijn arm had beroerd. Robben tekende met zijn 96ste doelpunt in de Bundesliga alsnog voor de 3-1 in München.