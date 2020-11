Nagelsmann woedend op beslissingen Makkelie en Blom: ‘Absolute grap’

RB Leipzig-coach Julian Nagelsmann is niet blij met het optreden van Danny Makkelie en VAR Kevin Blom van gisteravond. Op bezoek bij Paris Saint-Germain verloren de Duitsers met 1-0 in het Champions League-duel door een discutabele strafschop. ,,De penalty voor PSG is een absolute grap,” zei Nagelsmann onder andere tegen Sky Deutschland .

Scheidsrechter Makkelie gaf PSG na tien minuten in de wedstrijd al een penalty voor een overtreding op Ángel Di María. De Argentijn werd licht aangetikt door Marcel Sabitzer en ging gemakkelijk naar de grond, waarna Neymar vanaf elf meter het enige doelpunt van de wedstrijd maakte. Tot grote ergernis van Leipzig.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De 33-jarige Nagelsmann richtte zijn pijlen na de wedstrijd vooral op VAR Blom: ,,Ik weet niet waar de video-assistent was, hij keek waarschijnlijk naar een andere wedstrijd. Zo’n prestatie op Champions League-niveau is erg triest. Het was een duidelijke schwalbe, er was geen contact. Uiteindelijk maakt zoiets een groot verschil, omdat zulke situaties je niet in het spel brengt.”

Nagelsmann was naast de penalty ook niet blij met de uitslag tegen het team van Mitchel Bakker: ,,We waren meer dan 90 minuten het betere team. PSG had geen echte kans in de wedstrijd en speelde in een laag tempo. Uiteindelijk was het in ieder geval verdiend geweest als we onszelf hadden beloond met een gelijkspel.”

De coach mag zich nu opmaken voor twee belangrijke wedstrijden: ,,We hebben nu een slechte positie in de groep en moeten onze laatste twee wedstrijden winnen.” PSG klom met de zege over Leipzig heen, maar hebben allebei zes punten. Manchester United staat aan de leiding in groep H met negen punten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.