Nainggolan stopt bij Rode Duivels: Spijtig genoeg is echt zijn niet goed voor sommige

Fotoserie & Video Iniesta blijft tot diep in de nacht zitten na afscheid in Camp Nou

12:58 Andrés Iniesta (34) speelde gisteren zijn 673ste en laatste wedstrijd in de hoofdmacht van FC Barcelona. De kampioen van Spanje won in Camp Nou met 1-0 van Real Sociedad, maar het gedroomde afscheidsdoelpunt van Iniesta bleef uit. Hij nam afscheid in tranen. ,,Ik wil eigenlijk alleen zeggen dat ik met m'n hart altijd in Camp Nou blijf.'' Na de wedstrijd bleef hij tot diep in de nacht in het stadion.