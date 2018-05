Nainggolan niet geselecteerd: Belgische selectie begrijpt er niets van

Ook Toby Alderweireld, die gisteren arriveerde in Tubeke voor de WK-voorbereiding, kwam terug op de niet-selectie van Nainggolan. ,,Ik ken Radja al van de jeugdelftallen en uiteraard spreken we daar in de groep over, maar uiteindelijk is het de beslissing van de coach. Voor Radja is het heel jammer. Ik heb hem een bericht gestuurd en we voelen met hem mee. Meer kunnen wij niet doen. Ik denk dat het nu positief is voor iedereen als we het hele land achter de nationale ploeg krijgen. Die steun hebben we nodig en daar hoop ik ook op. Uiteindelijk moeten we het met z’n allen doen als we een goed resultaat willen halen op het WK.”