Napels huilt om Diego: ‘Vaarwel, koning’

Samenvatting Ibrahimo­vic schittert ook in topper tegen Napoli: goals met kop en knie

23 november Dat Zlatan Ibrahimovic een fenomeen is, dat is al een tijdje bekend. Dat de Zweedse spits ook op zijn 39ste nog wekelijks kan schitteren in de Serie A voor koploper AC Milan, zorgt met de week voor meer bewondering bij zijn fans en criticasters. Vanavond schitterde hij met een fraaie kopbal en een goal met zijn knie in Stadio San Paolo, waar AC Milan met 1-3 won van Napoli.