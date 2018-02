Napoli blijft aan kop na prachtgoal Mertens en intikker Hamsik

Daarmee werd regerend kampioen Juventus, dat eerder vandaag met liefst 7-0 won van Sassuolo, weer op een punt achterstand gezet. Dries Mertens opende score in de twintigste minuut. Dat deed de dertigjarige spits uit Leuven met een sublieme stift in de verre hoek, waar Benevento-doelman Christian Puggioni geen schijn van kans op had. Aanvoerder en clubtscorer Marek Hamšík maakte er twee minuten na rust al direct 0-2 van, waarmee de wedstrijd wel gespeeld was. Benevento leek in de 55ste minuut nog een strafschop te krijgen, maar deze beslissing werd door de VAR (videoscheidsrechter) nog teruggedraaid. Napoli-coach Maurizio Sarri zag wel hoe Mertens een kwartier voor tijd geblesseerd raakte. De aanvaller liep een achillespeesblessure op en kon niet meer verder.