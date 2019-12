Napoli blijft aanmodderen

Kevin Lasagna bracht na ruim een half uur de thuisclub op voorsprong. Piotr Zielinski voorkwam in de 69e minuut een nederlaag voor Napoli, dat in de afgelopen twee seizoenen nog als tweede eindigde in de Serie A. Bij de bezoekers kreeg Nikola Maksimovic in de 79ste minuut de rode kaart tijdens zijn warming-up langs de kant wegens wangedrag.



Napoli, de huidige nummer zeven van de Serie A, moet dinsdag op eigen veld tegen het al uitgeschakelde KRC Genk een plaats in de achtste finales van de Champions League veiligstellen.