Napoli boekt belangrijke zege in strijd om CL-ticket en drukt Juventus verder in de problemen

Update Dortmund helpt rivaal Bayern aan negende landstitel op rij

8 mei Bayern München is vanmiddag zonder te spelen voor de negende keer op rij kampioen van Duitsland geworden. Omdat de enige overgebleven concurrent RB Leipzig met 3-2 verloor van Borussia Dortmund is de ‘Rekordmeister’ niet meer te achterhalen. Het duel met Borussia Mönchengladbach was later op de avond niet meer van belang, maar voor de Rekordmeister juist een aanleiding er een kleine show van te maken (6-0).