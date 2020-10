Napoli neemt Milik niet op in selectie tot winterstop na weigeren transfer

Klopp: We hebben alle fouten in één wedstrijd gestopt

5 oktober Liverpool-trainer Jürgen Klopp had verbaasd toegekeken hoe zijn ploeg met 7-2 te kijk werd gezet door Aston Villa. ,,We hebben alle fouten in één wedstrijd gestopt en hopelijk kunnen we nu opnieuw beginnen”, zei Klopp na de ontluisterende nederlaag.