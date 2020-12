Napoli - Real Sociedad wordt eerste wedstrijd in Stadio Diego Armando Maradona

Maradona scoorde 115 keer in 259 wedstrijden voor Napoli, dat dankzij de dribbels en doelpunten van Maradona in 1987 en 1990 kampioen van de Serie A werd en in 1989 de UEFA Cup won. De afgelopen dertig jaar volgden er voor Napoli alleen nog drie eindzeges in de Coppa Italia. Napoli is overigens niet de eerste club die het stadion vernoemd naar Maradona. Het stadion van Argentinos Juniors in Buenos Aires, de eerste club van Maradona, heet sinds 2004 het Estadio Diego Armando Maradona.



,,Met een vandaag goedgekeurd voorstel is het stadion vernoemd naar Diego Armando Maradona”, schrijft de gemeente in een verklaring. ,,Het voorstel werd direct na de dood van Maradona ingediend door burgemeester Luigi de Magistris, wethouder van Toponymy Alessandre Clemente en ondertekend door de hele gemeenteraad, die vandaag bijeenkwam in Palazzo San Giacomo.”