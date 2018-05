Napoli-trainer Sarri: We hebben de titel in het hotel verloren, niet op het veld

,,We hadden die avond eerder naar bed moeten gaan'', zei Sarri. ,,De jongens kregen een psychologische klap door het verloop van die wedstrijd. Ik ben heel teleurgesteld dat we de titel in een hotel hebben verloren en niet op het veld.''

Juventus leek op die avond in Milaan af te stevenen op een nederlaag. In de laatste vijf minuten zette de 'Oude Dame' de achterstand alsnog om in een zege. Een dag later ging Napoli kansloos onderuit bij Fiorentina (3-0) en daarmee was het beslissende gat in de kampioensrace geslagen. Juventus stelde gisteren de zevende titel op rij veilig, Napoli moet op vier punten opnieuw genoegen nemen met de tweede plaats.