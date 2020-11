Napoli treedt in Europa League aan met elf 'Maradona's'

Nagelsmann woedend op beslissin­gen Makkelie en Blom: ‘Absolute grap’

25 november RB Leipzig-coach Julian Nagelsmann is niet blij met het optreden van Danny Makkelie en VAR Kevin Blom van gisteravond. Op bezoek bij Paris Saint-Germain verloren de Duitsers met 1-0 in het Champions League-duel door een discutabele strafschop. ,,De penalty voor PSG is een absolute grap,” zei Nagelsmann onder andere tegen Sky Deutschland.