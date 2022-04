Napoli verplettert Sassuolo en houdt titeldroom levend

Door de overwinning sluit Napoli aan bij koploper AC Milan en naaste belager Internazionale. De achterstand op AC Milan bedraagt nu vier punten. De ‘rossoneri’ hebben echter nog vier duels te spelen, waar Napoli er nog drie voor de boeg heeft.



Verdediger Kalidou Koulibaly maakte het eerste doelpunt in de 7de minuut op aangeven van Lorenzo Insigne. De Italiaanse aanvoerder bereidde ook de 2-0 voor, die op naam kwam van Victor Osimhen. Hirving Lozano, ook voormalig speler van PSV, scoorde voordat Mertens zijn eerste doelpunt van de middag maakte.



In de tweede helft scoorde de Belg opnieuw, zijn elfde treffer van deze competitie. Ook verdediger Amir Rrahmani maakte nog een treffer voor Napoli. Maxime Lopez zorgde namens Sassuolo voor de eindstand.



Bekijk hier de stand van zaken in de Serie A