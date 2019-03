Napoli ziet achterstand op Juventus verder oplopen

Sevilla boekt overtuigen­de zege in strijd om Champions Lea­gue-tic­ket

20:34 Sevilla heeft in de spannende strijd om de vierde plek in Spanje een belangrijke en overtuigende overwinning geboekt. De club van Quincy Promes, die de hele wedstrijd speelde op de linkerflank, won in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán met 5-2 van Real Sociedad.