Nasser El Khayati: Alles staat stil in Qatar

Door Mikos Gouka



Nasser El Khayati heeft er net een rondje joggen op zitten. De aanvaller van Qatar Sports Club zit in dezelfde situatie als de spelers in Nederland. De clubs liggen stil, de competitie is uitgesteld. ,,Dus is het joggen en een beetje trainen’’, zegt hij. ,,En verder een keertje naar de supermarkt en een wandeling met het gezin. Alles staat stil. Er is geen lockdown, maar de meeste winkels zijn gesloten. Vergelijk het maar met hoe het nu in Nederland gaat. Al zijn de scholen hier dus al een maand dicht. Misschien is dat een reden dat het nog meevalt qua cijfers.’’



In Qatar zijn er namelijk zo’n 550 besmettingen met het corona-virus vastgesteld. Er zouden nog geen mensen aan zijn bezweken. El Khayati wacht af tot alles achter de rug is. In Qatar proberen ze ondertussen alles in gereedheid te brengen voor het WK dat dus al kort na het EK zal worden gehouden.