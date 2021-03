Nationale team van Belize in Haïti opgeschrikt door gewapende rebellen

In Haïti geldt sinds 18 maart de noodtoestand. Het land verkeert in een politieke en economische crisis. Bepaalde gebieden van het land worden gecontroleerd door bendes die zich bezighouden met ontvoering en afpersing en openlijk de politie uitdagen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Ondanks de escorte van vier politieagenten werd onze bus gestopt door zwaarbewapende rebellen op motoren”, legde de nationale federatie van Belize uit in een persbericht. ,,De politieagenten moesten onderhandelen met de opstandelingen om ons door te laten. Uiteindelijk kon de bus zijn weg vervolgen naar het hotel.”



,,We staan momenteel in contact met de FIFA en voetbalbond CONCACAF en doen er alles aan onze spelers naar een veilige plaats te brengen”, ging de bond verder. Spits Deon McCaulay getuigde ‘een moment van intense angst’ te hebben beleefd. Belize speelt donderdag in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince haar kwalificatiewedstrijd op weg naar het WK voetbal van 2022 in Qatar.