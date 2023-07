NBA-ster Giannis Antetokounmpo na megabod van Al-Hilal: ‘Neem mij maar, ik lijk op Kylian Mbappé’

Met videoHet spel rond een vertrek van Kylian Mbappé (24) bij Paris Saint-Germain is op de wagen. Volgens onder meer L‘Équipe heeft de Saoedische club Al-Hilal een megabod uitgebracht op de aanvaller van liefst 300 miljoen euro. Dat zou een record betekenen in het voetbal.

Volgens de Franse sportkrant is dat duizelingwekkende bod binnengekomen op de dag dat PSG ook in gesprek is met FC Barcelona. Paris Saint-Germain zou bereid zijn het bod te accepteren als Al-Hilal ook Mbappé weet te overtuigen. In de opmerkelijke deal zou ook zijn besloten dat Mbappé volgend jaar transfervrij naar Real Madrid zou kunnen verkassen.



Als Mbappé toehapt, zou hij in Saoedi-Arabië een astronomisch salaris kunnen gaan verdienen. Volgens het Amerikaanse tv-netwerk CBS maakt de Franse sterspeler aanspraak op een jaarsalaris van 700 miljoen euro. Het zorgde maandagavond voor hilariteit op Twitter. De Griekse NBA-ster Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) schreef ‘Al-Hilal, jullie kunnen mij nemen, ik lijk op Kylian Mbappé’ en dat zorgde weer voor een een reactie van Mbappé zelf.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

PSG heeft Al Hilal inmiddels toestemming gegeven om te praten met Mbappé over een transfer. Dat schrijft het Franse persbureau AFP op basis van een bron dicht bij de onderhandelingen. Gesprekken tussen de club en de speler zijn echter nog niet opgestart.

Het getouwtrek om Mbappé begon vrijdagavond toen vrijdag toen Paris Saint-Germain meldde dat Mbappé geen deel uitmaakt van de selectie van de Franse kampioen die inmiddels op oefenstage is in Japan. Begin vorige week verscheen Mbappé nog wel op de training van PSG.

Stel dat iemand voor 300 miljoen euro wordt verkocht: naar wie gaat dat geld dan? Marcel Bamberg zoekt het voor je uit in de nieuwe uitlegvideo van Kijken = Weten:

Mbappé heeft al enige tijd geleden aangegeven dat hij zijn in 2024 aflopende contract in Parijs niet wil verlengen. Vanaf dat moment zou PSG geen vergoeding meer voor hem kunnen vragen. Mbappé werd daarom de voorbije maanden in verband gebracht met Real Madrid, waarvan hij nooit onder stoelen of banken heeft geschoven dat het zijn droomclub is.

Afgelopen weekend veroordeelde de Franse spelersvakbond UNFP nog de manier waarop Paris Saint-Germain omgaat met Mbappé en sluit niet uit dat het de kampioen van Frankrijk voor de rechter gaat slepen. De UNFP verwijt PSG de verbintenis van Mbappé niet te respecteren. Mbappé krijgt van PSG tot uiterlijk 31 juli de tijd om zijn volgend jaar aflopende contract te verlengen. Anders moet hij snel voor veel geld vertrekken.

Hoogste bedrag ooit

Mbappé kan de voetballer met de hoogste transfersom ooit worden. Dat is nu nog Neymar, die zes jaar geleden voor 222 miljoen euro de overstap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain maakte.



Al Hilal probeerde eerder Lionel Messi aan te trekken. Daar had de club uit de Saudische hoofdstad Riyad naar verluidt zo’n 400 miljoen euro voor over. De Argentijn koos echter voor een overgang naar Inter Miami. Daar werd Messi vorige week gepresenteerd. Hij maakte zondagavond meteen zijn eerste goal voor de club uit Major League Soccer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma, uitslagen en stand Ligue 1

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de Franse competitie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder bekijk je al onze voetbalvideo’s.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.