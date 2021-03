Nederlaag in topper en rood Noa Lang: moet Club Brugge zich zorgen gaan maken?

Video Jarige Koeman gaat niet mee in euforie: ‘Tijdje terug was alles nog slecht’

12:34 FC Barcelona is nog absoluut niet in een kampioensmodus, laat staan dat de club ook maar denkt aan de dubbel. Dat zei Ronald Koeman op weg naar het competitieduel van vanavond in de Reale Arena tegen Real Sociedad. De trainer van Barça temperde daarmee de euforie die de laatste weken is ontstaan in Catalonië door het bereiken van de finale van de Copa del Rey en de opmars in La Liga, waar de laatste nederlaag alweer dateert van 5 december tegen Cádiz (2-1).