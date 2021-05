Nederlaag tegen Barça kost Javi Gracia kop bij Valencia

Koeman over twee duels schorsing: ‘Het is een overdreven straf’

1 mei Ronald Koeman heeft er ondanks de nederlaag van afgelopen donderdag tegen Granada alle vertrouwen in dat FC Barcelona de titel in de Spaanse La Liga zal opeisen. ,,Als we de laatste vijf wedstrijden winnen, zijn we kampioen”, klonk de coach overtuigd, een dag voordat zijn ploeg een lastige uitwedstrijd speelt tegen Valencia.